Študentje pred Magistratom zahtevali boljše bivanjske pogoje, Janković opozarja na odgovornost države

Ljubljana, 14. avgusta - V tem tednu so študentje ponovno opozorili na problematiko pomanjkanja mest v študentskih domovih in slabo dostopnost do stanovanj. Na današnjem protestnem učenju pred ljubljansko mestno hišo pa je skupina študentov še posebej izpostavila negotovost stanovalcev Akademskega kolegija. Župan Zoran Janković ob tem opozarja na odgovornost države.