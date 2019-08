V New Yorku zaradi spolnih zlorab danes vloženih 70 tožb proti katoliški cerkvi

New York, 14. avgusta - V ameriški zvezni državi New York je danes zgodaj zjutraj več kot 70 posameznikov vložilo odškodninske tožbe zaradi spolnih zlorab katoliških duhovnikov. Začel je namreč veljati nov zakon, ki začasno omogoča tovrstne tožbe zaradi zločinov, ki so že zastarali. Zakon za leto dni odpravlja zastaralni rok za spolne zlorabe mladoletnih.