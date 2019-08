Newyorške borze uvodoma globoko v rdečem

New York, 14. avgusta - Indeksi na newyorških borzah se v uvodnem delu trgovanja gibljejo globoko v rdečem. Razpoloženje so po navedbah analitikov poslabšali nespodbudni ekonomski kazalci iz Kitajske in Nemčije, ki so med vlagatelji znova okrepili strah pred ohlajanjem globalnega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.