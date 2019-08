V novi sezoni 1. SFL ne bo Mariborčanov

Ljubljana, 14. avgusta - Prva slovenska futsal liga se bo začela 13. septembra. A ne v takšni obliki, kot je bilo predvideno. V njej bo namreč nastopilo le devet klubov in ne deset, saj se je zaradi finančnih težav "in pomanjkanja posluha za futsal v regiji" začasno od vseh tekmovanj poslovila mariborska ekipa ŠD Brezje, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.