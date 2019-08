Ljubljanska borza: Indeks končal nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 14. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,18 odstotka in se ustavil pri 862,89 točke. Vlagatelji so ustvarili za skupno 831.060 evrov prometa, največ z delnicami Krke (282.500 evrov). Te so na koncu izgubile 0,33 odstotka. Nekoliko več zanimanja je bilo še za delnice Zavarovalnice Triglav.