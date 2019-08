Vlada več projektov umestila v veljavni načrt razvojnih programov

Ljubljana, 14. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji odločala o več zadevah s področja izobraževanja. Med drugim je v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 umestila nov projekt, to je Informacijski sistem eVŠ, sanacijo športnega igrišča Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in večnamenski šolski objekt Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.