Prvi stihi v okviru Dnevov poezije in vina na Petanjcih

Tišina, 18. avgusta - Z nocojšnjim pesniškim branjem v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih se bo začelo dogajanje v sklopu 23. Dnevov poezije in vina. Po vrsti preddogodkov v še nekaterih drugih krajih, med drugim na ladjici na Ljubljanici, bo osrednji festivalski sklop stekel v sredo na Ptuju, kjer med drugim pričakujejo Radmilo Lazić, Bei Daa in Ilijo Trojanowa.