Grozil policistu, zdaj je v priporu

Koper, 14. avgusta - Koprski kriminalisti so v torek zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi odvzeli prostost 26-letniku iz Lucije in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča. Ta je po zaslišanju zanj odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.