Pri madžarskem Šopronu se bodo spomnili vseevropskega piknika

Budimpešta, 19. avgusta - Na madžarsko-avstrijski meji se bodo danes spomnili enega od zgodovinskih mejnikov pri padcu železne zavese. Pred 30 leti so namreč pri madžarskem kraju Šopron organizirali pranevropski piknik in simbolično kratkotrajno odprli meje. To je izkoristilo več sto Vzhodnih Nemcev in zbežalo v Avstrijo.