Mladi levi o čustvenem materializmu in kot nadomestek raziskovalnega novinarstva

Ljubljana, 14. avgusta - Na več prizoriščih po Ljubljani bo od 24. do 31. avgusta potekal mednarodni festival sodobnega progresivnega gledališča Mladi levi. Za 22. izdajo so si organizatorji zadali raziskati čustveni odnos do materialnega ter pokazati, da umetniki z raziskovanjem dokumentov, ki jih prepletejo z intimnim in fikcijo, posegajo v raziskovalno novinarstvo.