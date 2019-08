Na Hrvaškem z goreče barke rešili slovensko družino

Zadar, 14. avgusta - V bližini hrvaškega otoka Ist je v torek zvečer izbruhnil požar na barki, na kateri je bila štiričlanska slovenska družina. Vse člane družine so rešili, v nesreči pa ni bilo niti poškodovanih niti ni prišlo do onesnaženja morja, čeprav je barka v celoti pogorela in zatem potonila, danes poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.