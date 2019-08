Poziv k sobivanju človeka z medvedom in volkom

Ljubljana, 15. avgusta - Medtem ko v zadnjem času nekateri predstavniki kmetov in civilnih iniciativ pozivajo k odstrelu medvedov in volkov, nekateri ostajajo zvesti naravi. Po okriljem društva za dobrobit živali AniMa je namreč nastala peticija s pozivom k sobivanju človeka z medvedom in volkom, pod katero so zbrali 13.462 podpisov proti odstrelu medvedov in volkov.