SŽ ob Vilharjevi cesti v Ljubljani urejajo začasno parkirišče

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenske železnice (SŽ) so na zemljišču ob Vilharjevi cesti, kjer naj bi v prihodnjih letih zrasla nova avtobusna postaja in morda tudi nova poslovna stavba SŽ, začele urejati nova parkirišča. Ta bodo v uporabi do začetka gradnje javnega dela pred leti zastalega projekta Emonika, so za STA povedali v družbi.