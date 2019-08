Nemčija mora nazaj sprejeti begunca, ki ga je izgnala v Grčijo

München, 14. avgusta - Nemčija mora nazaj sprejeti begunca, ki so ga ustavili na meji in izgnali v Grčijo, je razsodilo sodišče v Münchnu. Organizacija za pomoč beguncem Pro Asyl pravi, da gre za prvo tovrstno sodbo, do katere prihaja leto dni po tem, ko je nemški notranji minister Horst Seehofer z Grčijo dosegel dogovor o vračanju migrantov.