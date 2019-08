Slovenski srednješolci uspešni na 13. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Keszthely, 14. avgusta - Slovenski srednješolci, ki so se med 2. in 10. avgustom udeležili 13. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki je potekala na Madžarskem, so na njej v treh disciplinah osvojili dve srebrni medalji in pohvalo. Na olimpijadi je sicer sodelovali več kot 250 mladih astronomov oziroma 55 ekip iz 47 držav sveta.