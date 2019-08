Dober odziv na ločeno zbiranje odpadnega olja na Ptuju

Ptuj, 17. avgusta - Ptujčani so z navdušenjem sprejeli zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki so jih nedavno postavili v mestu. "Odziv občanov je izjemen. Do 8. avgusta je bilo zbranih 123 litrov odpadnega jedilnega olja, kar kaže na visoko osveščenost občanov o škodljivosti olj za okolje in pomenu zbiranja le-teh," so sporočile Javne službe Ptuj.