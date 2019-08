Junija več potnikov v pristaniščih

Ljubljana, 14. avgusta - V Sloveniji je bilo junija več potnikov v pristaniškem in letalskem prometu kot junija lani. V pristaniščih so našteli 24.111 potnikov, kar je 34,2 odstotka več kot leto prej; večina je bila potnikov na ladjah za križarjenje. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa so našteli 188.600 potnikov oz. 7,3 odstotka več kot junija lani.