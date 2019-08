Umirjanje gospodarstva v evrskem območju dobiva vse jasnejše obrise

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 14. avgusta - Gospodarsko umirjanje v območju evra, ki se kaže že nekaj časa, je dobilo v drugem trimesečju vse jasnejše obrise. Največje evropsko gospodarstvo Nemčija se je znašlo na robu padca v recesijo, glavni razlog za to pa so povečane trgovinske napetosti in negotovost v svetu. Dogajanje občuti že tudi Slovenija, a za zdaj hujše posledice niso vidne.