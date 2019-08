Paul Feig snema film z glasbo Georgea Michaela

Los Angeles, 15. avgusta - Ameriški režiser Paul Feig režira film z naslovom Last Christmas, ki nosi naslov po istoimenski uspešnici Georgea Michaela in je tudi sicer prežet z njegovo glasbo. V filmu, v katerem bosta med drugim zaigrali Emilia Clarke in Emma Thompson, bo zazvenela tudi še neizdana skladba leta 2016 preminulega glasbenika.