Vrhovno državno tožilstvo predvidoma septembra o sodbi glede sovražnega govora

Ljubljana, 1. septembra - Kolegij vrhovnega državnega tožilstva bo predvidoma v septembru obravnaval sodbo vrhovnega sodišča glede sovražnega govora, so pojasnili za STA. Vrhovno sodišče je odločilo, da pri kaznivem dejanju javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ni nujno, da pride tudi do potencialnega ogrožanja javnega reda in miru.