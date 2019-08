Prenovljena semiška muzejska hiša bo zaživela jeseni

Semič, 15. avgusta - V lani prenovljeni muzejski hiši v Semiču v okviru partnerskega meddržavnega projekta Misterion te dni postavljajo tamkajšnjo stalno razstavo, poimenovano Center narave Bele krajine. Postavitev nameravajo končati do konca septembra in razstavo uradno odpreti 24. oktobra, so predstavniki semiške občine povedali na nedavni novinarski konferenci.