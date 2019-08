Luka Janežič povabljen v ekipo Evrope za dvoboj z ZDA

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenski rekorder Luka Janežič je bil povabljen v ekipo Evrope za atletski dvoboj z reprezentanco ZDA, ki bo 9. in 10. septembra v Minsku na olimpijskem stadionu Dinama, ki ima 22.000 sedežev. To bo zadnje večje tekmovanje pred svetovnim prvenstvo v Dohi (med 27. septembrom in 6. oktobrom).