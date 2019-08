Policisti prijeli Rusa, ki je nezakonito prevažal 10 migrantov

Črnomelj, 14. avgusta - Policisti so v torek zvečer v Kanižarici v občini Črnomelj ustavili avto s francoskimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da voznik, 27-letni Rus, v vozilu prevaža deset Eritrejcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Rusu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo, policijski postopki z Eritrejci pa še niso zaključeni.