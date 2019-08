Zaradi čiščenja ostankov svinca v Parizu zaprli ulice okoli Notre-Dame

Pariz, 14. avgusta - Delavci so v torek v Parizu začeli čiščenje ostankov svinca z območja okoli katedrale Notre-Dame, ki je bila močno poškodovana v aprilskem požaru. V okolici so postavili več pregrad in zaprli ulice. Testiranje je namreč pokazalo nevarno raven svinca v okolici katedrale, tudi na območju bližnjih šol in stanovanjskih stavb.