Po omejitvi protestov hongkonško letališče znova obratuje

Hongkong, 14. avgusta - Hongkonško mednarodno letališče od danes znova normalno obratuje, potem ko je bilo zaradi spopadov med protestniki in policijo dva dni ohromljeno ali zaprto. Letališke oblasti so danes sporočile, da so dobile začasni sodni nalog o prepovedi protestov na letališču izven območij, ki jih oblasti dovolijo, poročajo tuje tiskovne agencije.