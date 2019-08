Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje z izjemo zlata sklenili močno pozitivno. Vlagatelji so se pozitivno odzvali na odlog dodatnih carin na ključno kitajsko blago, kar je premik od nedavnih stopnjevanj v dolgotrajnem sporu med Washingtonom in Pekingom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.