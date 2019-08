Pendarovski poziva k hitrejši preiskavi primera izsiljevanja

Skopje, 13. avgusta - Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je danes preiskovalce pozval, naj se predčasno vrnejo s počitnic in nadaljujejo preiskavo primera izsiljevanja, ki je te dni dobil dodatne razsežnosti z objavo posnetkov. Poudaril je, da si država ne more privoščiti, da bi v članicah EU vzbudila dvom v sposobnost, da se sooči s to afero.