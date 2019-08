Kje na poti napolniti rezervoar in kakšni so prihranki?

Ljubljana, 15. avgusta - Poletje je na vrhuncu, praznik pa bodo mnogi izkoristili za krajši dopust in se podali na pot z avtomobilom. Tisti, ki bodo prečkali mejo, lahko rezervoarje ugodneje kot v Sloveniji napolnijo na Madžarskem in v Avstriji, dražje pa je gorivo na Hrvaškem in posebej v Italiji. Skoraj povsod so najvišje cene na avtocestah - tudi petino nad povprečnimi.