Predstavniki inšpekcijskih služb in občine za koordiniran pristop glede kampa Zavašnikovih

Ljubljana/Medvode, 13. avgusta - V zvezi s problematiko objektov v Spodnjih Pirničah, kjer so v bližini nekdanje diskoteke Lipa na kmetijskem zemljišču družine Zavašnik zrasle mobilne hiške, so se danes sešli predstavniki pristojnih državnih in lokalnih inšpekcijskih služb ter občine. Dogovorili so se za koordiniran pristop k zadevi, so sporočili z ministrstva za okolje.