Deležniki z okoljskim ministrom dorekli spremembe glede odstrela volka

Ljubljana, 13. avgusta - Predstavniki ključnih deležnikov so danes na sestanku z okoljskim ministrom Simonom Zajcem, do katerega je prišlo v luči glasnih kritik in protestov v kmetijskih vrstah zaradi neučinkovitega odstrela volka po interventnem zakonu, dorekli nekatere spremembe, ki naj bi povečale njegovo učinkovitost.