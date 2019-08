Mariborčani tudi iz Trondheima s porazom

Trondheim, 13. avgusta - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij lige prvakov v Trondheimu izgubili proti Rosenborgu z 1:3 (1:0). Norvežani so prvo tekmo dobili s 3:1 in se prebili v zadnji krog kvalifikacij, kjer bodo igrali z boljšim iz dvoboja med zagrebškim Dinamom in Ferencvarosom.