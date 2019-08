Julijska inflacija v ZDA malce višja zaradi cen bencina in stanovanj

Washington, 13. avgusta - Potrošniška košarica se je v ZDA julija podražila na mesečni in letni ravni, ker se je po dveh zaporednih mesecih pocenitve julija bencin spet podražil, še naprej pa so rasle tudi cene stanovanj in zdravstvenih storitev. Indeks cen na ravni potrošnikov je julija na mesečni ravni napredoval za 0,3 odstotka, na letni pa za 1,8 odstotka.