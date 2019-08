Zahodne države pozvale Kosovo in Srbijo k ponovnemu začetku pogovorov

Washington/Pariz, 13. avgusta - Več zahodnih držav, vključno z ZDA, Nemčijo in Francijo, je danes Srbijo in Kosovo pozvalo, naj nujno znova začneta pogovore o normalizaciji odnosov pod okriljem Evropske unije. Opozarjajo, da pomanjkanje napredka v teh pogovorih, ki so zastali, preprečuje njuno približevanje EU.