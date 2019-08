Ljubljana, 13. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,13 odstotka in se ustavil pri 861,34 točke. Vlagatelji so opravili za skupno 599.450 evrov prometa, največ z delnicami Krke (403.700 evrov), ki so pridobile 0,66 odstotka.