Bruselj uvedel protidampinško preiskavo uvoza jekla

Bruselj, 13. avgusta - Evropska komisija je v ponedeljek začela protidampinško preiskavo v zvezi z uvozom vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske, Indonezije in Tajvana. Med postopkom bo zbirala dokaze o domnevnem dampingu in škodi za evropske proizvajalce, nato pa lahko sprejme odločitev o začasnih ukrepih.