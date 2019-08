V Šentjerneju premik pri projektu novega mostu v Mršeči vasi

Šentjernej, 13. avgusta - Pri projektu novega mostu v Mršeči vasi v občini Šentjernej, ki po referendumski odločitvi za betonsko izvedbo, za katero pa občina nima denarja, od leta 2016 stoji, je zadnje dni prišlo do premika. Šentjernejski občinski organi in svetniki so namreč podprli novo idejno zasnovo mostu, ki med drugim predvideva jekleno konstrukcijo.