Rusi, ki so umrli v nesreči v vojaškem oporišču, so razvijali nova orožja

Moskva, 13. avgusta - Ruski jedrski velikan Rosatom je v ponedeljek potrdil, da je pet znanstvenikov, ki so umrli prejšnji teden v nesreči v vojaškem oporišču blizu mesta Arhangelsk, razvijalo nova orožja. Kot so dodali, jih to ne bo ustavilo pri nadaljnjih testiranjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.