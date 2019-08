Pri požaru v Celju 15 ljudi s težavami zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida

Celje, 13. avgusta - Pri ponedeljkovem požaru v stanovanju v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na Opekarniški ulici v Celju je zaradi vdihovanja ogljikovega dioksida imelo težave 15 ljudi. Tri otroke in eno odraslo osebo, ki je bila v času požara v stanovanju, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.