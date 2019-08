Ljubljana, 13. avgusta - Indeks blue chipov na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes v primerjavi s ponedeljkom do 11.15 znižal za 0,11 odstotka. Navzdol ga potiskajo predvsem delnice Luke Koper in Petrola. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive delnice Krke in NLB, ki so nekoliko pridobile.