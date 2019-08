Dragić - Dončić 14. decembra, kalifornijski derbi za uvod v novo sezono NBA

New York, 13. avgusta - Najmočnejša košarkarska liga na svetu, severnoameriška liga NBA, se bo začela z losangeleškim mestnim derbijem med Lakers in Clippers. Na eni strani bosta stala MVP finala Kawhi Leonard in zvezdnik All-star Paul George proti prvemu zvezdniku lige LeBronu Jamesu in Anthonyju Davisu. Tudi prvaki, Toronto Raptors, bodo sezono odprli 22. oktobra.