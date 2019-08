Znanstveniki z dvema zdraviloma dosegli velik napredek pri zdravljenju ebole

New York, 13. avgusta - Znanstveniki so dosegli velik napredek pri iskanju učinkovitega zdravljenja ebole, potem ko sta dve zdravili v klinični študiji občutno povečali možnosti preživetja obolelih za to virusno hemoragično mrzlico. Študija je pokazala, da bi lahko več kot 90 odstotkov okuženih preživelo, če bi jih zdravili s tema dvema zdraviloma, poroča BBC.