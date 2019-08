Izbrisani Vuković po 27 letih dobil dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji

Ljubljana, 13. avgusta - Budimir Vuković, eden najtežjih primerov izbrisanih, ki je tudi brez državljanstva, je 27 let po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva dobil dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, poroča časnik Dnevnik. S pridobitvijo statusa je dobil pravico do dela, vrnili pa so mu tudi izpit za avto.