Na poti na Komno zaradi zdravstvenih težav umrl hrvaški planinec

Bohinj, 13. avgusta - Na poti na Komno je v ponedeljek umrl planinec s Hrvaške. Planinca je na poti obšla slabost in je kljub prvi pomoči ter oživljanju na kraju umrl. Policisti ob tem planince znova opozarjajo na previdno izbiranje poti, pa tudi na nevarnost pregrevanja, dehidracije in izčrpanosti zlasti v času višjih temperatur in sopare.