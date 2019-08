V Krškem razpis tematske razstave keramike Ex terra Krško 2019

Krško, 13. avgusta - Krško društvo KUD Liber je v sodelovanju z Društvom keramikov in lončarjev Slovenije razpisalo natečaj za prijavo na razstavo keramike Ex terra Krško 2019, ki bo v atriju tamkajšnje Mencingerjeve hiše na ogled med 19. oktobrom in 23. novembrom. Strokovna žirija bo ob njenem odprtju najboljšemu delu podelila nagrado v znesku 300 evrov.