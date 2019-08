Sporočilo uredništvom - izjava za medije ministra Zajca po delovnem sestanku glede zakona o interventnem odvzemu medveda in volka

Ljubljana, 13. avgusta - Minister za okolje in prostor Simon Zajc bo danes ob 15.45 na ministrstvu za okolje in prostor (Dunajska 48) dal izjavo za medije po sestanku s pristojnimi službami o rešitvi za učinkovitejše izvajanje zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave, so sporočili z ministrstva.