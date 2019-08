Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 13. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.