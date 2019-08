Prvi dan v Portorožu izpadli vsi štirje slovenski tenisači

Portorož, 13. avgusta - Uvodni dan glavnega turnirja challenger Zavarovalnica Sava v Portorožu so izpadli štirje slovenski predstavniki. Najbližje zmagi je bil Tom Kočevar Dešman, ki je proti Srbu Miljanu Zekiću serviral za zmago in imel dve zaključni žogi v drugem nizu, nato pa izgubil s 6:4, 6:7 (6) in 3:6.