Policija prosi za pomoč pri iskanju 69-letnega Vlada Rozmana iz Laškega

Laško, 12. avgusta - Policisti iščejo 69-letnega Vlada Rozmana iz Laškega, ki je stanoval Domu upokojencev Prebold. Nazadnje so ga videli okoli 11. ure v Hudi jami na območju Laškega. Pogrešani je srednje postave, visok 175 centimetrov, ima sive lase in sivo gosto daljšo brado, manjka mu sprednji zob zgoraj desno, so sporočili s policije.