Trumpova vlada želi odvzeti socialno podporo tudi zakonitim priseljencem

Washington, 12. avgusta - Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je pripravila spremembo pravil izvajanja zveznega zakona, ki zadeva priseljence in socialne programe. Priseljenci, ki prejemajo bone za hrano ali so vključeni v program medicaid, tako v ZDA ne bodo več mogli dobiti zakonitega statusa ali državljanstva. Tožbe so že pripravljene.