Ljubljana, 12. avgusta - V večernem, nočnem in jutranjem času bo spremenljivo oblačno, na zahodu ni severu je možna kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.